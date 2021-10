검찰, '대장동 사업' 성남시 실무자 참고인 소환조사… 이성문 전 화천대유 대표 재소환

곧 김만배·남욱 신병 확보 나설 듯

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대장동 개발사업 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 29일 성남시청에서 대장동 개발사업을 담당했던 부서의 실무자를 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 검찰은 또 이성문 전 화천대유 대표를 다시 소환해 조사했다.

서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오전부터 성남시청 문화도시사업단 도시균형발전과 전략개발팀 소속 A씨를 참고인 신분으로 소환해 대장동 개발 사업 전반에 관해 확인했다.

도시개발사업단의 후신인 문화도시사업단 내 도시균형발전과는 대장동 개발사업 계획 수립부터 변경 인가까지 사업 전반을 담당했다.

2016년 11월 대장동 개발사업 시행사 '성남의뜰'이 용적률을 높여 제출한 '판교대장 도시개발사업 변경계획'을 인가한 부서도 바로 이곳이다.

앞서 검찰은 지난 15일 성남시청을 압수수색할 당시 도시균형발전과에서 대장동 개발 사업과 관련된 각종 사업 승인과 인허가 자료를 확보했다.

또 검찰은 지난 6일 소환조사했던 이 전 대표를 이날 참고인 신분으로 다시 소환해 조사했다.

변호사로 활동하던 이 전 대표는 성균관대 동문인 화천대유 대주주 김만배씨의 권유로 화천대유 대표를 맡았다가 최근 대표직에서 물러났다.

검찰은 사건 관련자들을 잇따라 조사하며 한 차례 구속영장이 기각된 김씨와 체포영장을 집행해 조사한 뒤 귀가시킨 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사의 신병 확보를 위한 마지막 준비 작업을 진행 중인 것으로 보인다.

이르면 이번 주말, 늦어도 다음주 중에는 검찰이 김씨에 대한 영장 재청구에 나설 것이란 전망이 우세하다. 특히 검찰 안팎에서는 김씨의 배임 혐의를 수사팀이 어떻게 구성할지에 관심이 모아진다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr