손실보상 신청 사흘째, 11만7819명에 3967억원 지급

[아시아경제 이준형 기자] 올 3분기 소상공인 손실보상금 신청 첫날부터 사흘째인 29일까지 11만8000여명에게 약 4천억원이 지급됐다.

중소벤처기업부에 따르면 이날 오후 4시 기준 소기업·소상공인 11만7819명이 손실보상금 3967억원을 받았다. 별도 서류 없이 신청하는 '신속보상' 대상자 62만명의 19%에 이른다. 신속보상 금액을 확인했지만 지급 신청을 하지 않은 소상공인은 12만3297명이었다.

손실보상금은 지난 27일 오전 8시부터 신청을 받았다. 신청 후 사흘 간은 매일 4차례 보상금이 지급됐다. 오후 4시 이전에 신청하면 당일에 손실보상금을 받을 수 있다.

이날은 사업자등록번호 끝자리가 홀수인 경우 신청할 수 있다. 30일까지 사업자등록번호 끝자리를 기준으로 한 '신청 홀짝제'가 운영된다. 31일부터 홀수와 짝수 구분 없이 모두 신청할 수 있다.

