30일 노태우 前 대통령 영결식…올림픽공원 일대 등 부분통제

[아시아경제 이관주 기자] 서울경찰청은 30일 오전 11시 송파구 올림픽공원 평화의 광장에서 고(故) 노태우 전 대통령 국가장 영결식 진행으로 순차적 교통 통제에 나선다고 29일 밝혔다.

교통통제 구간은 오전 서울대병원 장례식장~연희동~올림픽공원 구간으로 율곡로, 연희로, 강변북로, 잠실역 주변 혼잡이 예상된다.

오후에는 올림픽공원~서울추모공원~자유로 구간으로 올림픽공원 주변 및 올림픽대로, 경부고속도로 등 혼잡이 예상된다고 경찰은 설명했다.

경찰은 운구행렬이 시속 40㎞ 내외로 운행하고 이동 구간이 부분 통제돼 혼잡이 예상된다며 이동구간 내 차량 운행을 자제하고 부득이 차량 이용 시 통제구간을 살펴 우회할 것을 당부했다.

