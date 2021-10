국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 매도세에 오후에도 약세를 지속하고 있다. 코스피는 3000선 아래로 내려왔고, 코스닥도 1000선이 붕괴됐다.

29일 코스피는 오후 2시 4분 기준 전 거래일 대비 26.73포인트(0.89%) 하락한 2982.82에 거래되고 있다.

간밤 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥지수 등 미국 증시는 최고치로 마감했지만, 이후 발표된 기업 실적 부진이 영향을 준 것을 풀이된다. 아마존은 3분기 매출 1108억1000만 달러, 순이익 32억 달러를 기록했다. 시장 전망치는 매출 1116억 달러, 순이익 46억 달러였다. 애플의 3분기 매출 또한 834억 달러로 시장 전망 850억 달러를 밑돌았다. 이들 기업 실적이 예상치를 하회하면서 주요 부품 공급을 담당하는 국내 기업들의 수요 감소를 예상하는 분위기가 투자 심리를 위축시켰다는 분석이 나온다. 아울러 다음주 열릴 미국연방준비위원회(FOMC) 회의를 앞두고 경계심이 커진 영향도 한 몫 했다.

코스피에서 개인은 8050억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 5379억원, 2776억원 순매도 중이다.

시가총액 상위기업은 대부분 내림세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 600 등락률 -0.85% 거래량 10,495,171 전일가 70,700 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 [애플워치7 써보니]커진 화면에 사용감 ‘업’… 배터리 용량은 아쉬워국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'몸값 오르는 파운드리 업계…"내년 시장 규모 13% 성장 전망" close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 3,000 등락률 -2.82% 거래량 3,069,482 전일가 106,500 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 키파운드리 인수…"파운드리 생산능력 2배 확대"(상보)SK하이닉스 "키파운드리 인수"…주식 5758억원에 취득국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴' close 는 각각 0.71%, 1.88% 하락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 408,000 전일대비 5,000 등락률 -1.21% 거래량 287,736 전일가 413,000 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세 close 는 0.85%, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 851,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 187,671 전일가 850,000 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감[단독] 권영수號 LG엔솔, 배터리 설비 교체…삼성·SK 공법도 도입 close 은 0.12% 떨어졌다.

같은 시각 코스닥은 전날보다 6.42포인트(0.64%) 내린 993.71을 기록했다. 코스닥에선 외국인과 개인이 각각 329억원, 317억원을 순매수했다. 기관은 485억원 순매도 중이다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,000 전일대비 6,300 등락률 -7.22% 거래량 1,630,936 전일가 87,300 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 113,100 전일대비 7,200 등락률 -5.99% 거래량 296,731 전일가 120,300 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세장 초반 코스피·코스닥 보합권 close 이 각각 6.76%, 6.15% 내렸다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 412,400 전일대비 9,400 등락률 +2.33% 거래량 222,351 전일가 403,000 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (2.41%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 183,900 전일대비 1,000 등락률 +0.55% 거래량 949,782 전일가 182,900 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세[클릭 e종목] “엘앤에프, 가시화된 북미 투자” close (1.53%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 182,900 전일대비 22,800 등락률 +14.24% 거래량 3,017,422 전일가 160,100 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 쌍용정보통신, 위메이드 '위믹스' 플랫폼에 클라우드 제공 부각 강세코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (12.93%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,400 등락률 +1.78% 거래량 1,533,227 전일가 78,700 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (1.02%) 등은 상승했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr