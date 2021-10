[아시아경제 이이슬 기자] 가수 겸 배우 피오(표지훈)가 이정재·정우성의 품에 안겼다.

29일 아티스트컴퍼니는 "피오가 본인이 가진 다채로운 매력을 발휘하며 다방면 활동을 펼치는데 적극 지원할 계획"이라며 전속계약을 맺었다고 밝혔다.

피오는 2011년 남성그룹 블락비의 멤버로 데뷔, 블락비 버스터즈로 유닛 활동도 펼쳤다. 이어 배우로 변신한 그는 tvN '남자친구', '호텔 델루나', '마우스', JTBC '경우의 수' 등에 출연했으며, '놀라운 토요일', '신서유기' 시리즈를 비롯한 예능에서 두각을 나타냈다.

이정재·정우성이 이끄는 아티스트컴퍼니는 매니지먼트 사업을 비롯해 영화·드라마 등 다양한 콘텐츠를 제작하는 종합 엔터테인먼트 기업으로 배우 안성기, 염정아, 고아라, 김종수, 박소담, 배성우 등이 소속되어 있다.

