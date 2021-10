코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세

[아시아경제 박지환 기자] 29일 국내 증시가 모두 오름세로 출발했다. 간밤 미국 증시가 본격적인 실적 시즌에 돌입하며 호실적을 기록한 영향이 국내 증시에도 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시15분 기준 코스피는 전날 대비 0.42%(12.58포인트) 상승한 3022.13를 기록했다. 지수는 전날보다 16.12포인트(0.54%) 오른 3025.67로 거래를 시작했다.

미국 증시는 기술주 강세로 상승해 나스닥 지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 모두 마감가 기준 사상 최고치를 경신했다. 28일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 239.79포인트(0.68%) 상승한 3만5730.48을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 44.74포인트(0.98%) 상승한 4596.42, 나스닥지수는 212.28포인트(1.39%) 뛴 1만5448.12로 마감했다.

투자자별로는 외국인과 기관 투자자들이 각각 202억원, 946억원 매도 우위를 보이고 있다. 반면 개인은 1132억원 매수 우위를 나타냈다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,527,184 전일가 70,700 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]삼성중공업, 삼성전자 등 주요 계열사 유증 참여에 강세[클릭 e종목] "사상 최대 3Q 영업익 달성 제일기획, 북미서 고성장"삼성重 유증에 삼성전자·생명·전기 등 6개 계열사 참여 close (0.57%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 851,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 57,601 전일가 850,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감[단독] 권영수號 LG엔솔, 배터리 설비 교체…삼성·SK 공법도 도입 9월에도 中 CATL 배터리 독주…SK이노 5위 수성 close (0.35%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 882,000 전일대비 4,000 등락률 -0.45% 거래량 10,314 전일가 886,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감[르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "내년 상반기에는 원액 생산 갖춘다"(종합)[르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "바이오산업 불모지에서 허브로" close (0.56%) 등이 상승했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 126,082 전일가 210,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 '현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감반도체 위기 뚫은 현대차·기아…고수익 차종이 살렸다 close 와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 700 등락률 +0.81% 거래량 483,826 전일가 86,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 '현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감[특징주] 코윈테크, 전기차 LFP배터리 덕에 강세 close 도 각각 0.71%, 1.05% 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,500 등락률 -1.41% 거래량 1,339,318 전일가 106,500 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감이석희 SK하이닉스 사장, 美 반도체 정보요구에 "내부 검토 중" close (-0.47%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,500 전일대비 3,500 등락률 -0.85% 거래량 104,241 전일가 413,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감 close (-0.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 5,000 등락률 -0.67% 거래량 54,527 전일가 746,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]삼성중공업, 삼성전자 등 주요 계열사 유증 참여에 강세삼성重 유증에 삼성전자·생명·전기 등 6개 계열사 참여양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (-0.13%) 등이 내렸다.

코스닥 역시 전날 대비 0.37%(3.69포인트) 오른 1003.82로 출발했다.

코스피와 마찬가지로 개인이 899억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 471억원, 334억원 순매도했다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 86,100 전일대비 1,200 등락률 -1.37% 거래량 153,035 전일가 87,300 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래 close (0.34%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 411,100 전일대비 8,100 등락률 +2.01% 거래량 90,379 전일가 403,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓ close (0.10%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 171,200 전일대비 11,100 등락률 +6.93% 거래량 858,769 전일가 160,100 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감“셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은…장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (3.81%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 42,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 313,136 전일가 42,700 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래 close (1.05%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,300 등락률 -1.08% 거래량 30,933 전일가 120,300 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 코스피·코스닥 보합권외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래 close (0.33%) 등이 상승했다. 반면 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 187,000 전일대비 4,100 등락률 +2.24% 거래량 358,628 전일가 182,900 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “엘앤에프, 가시화된 북미 투자”양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (-0.93%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 79,100 전일대비 400 등락률 +0.51% 거래량 351,702 전일가 78,700 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (-0.76%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 381,600 전일대비 3,400 등락률 -0.88% 거래량 4,127 전일가 385,000 2021.10.29 09:49 장중(20분지연) 관련기사 양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감 close (-0.18%) 등이 하락했다.

박윤철 하이투자증권 연구원은 "국내 증시는 미 증시 강세 등 영향으로 상승 압력을 받을 것"이라며 "업종별 차별화는 이어질 전망으로, 중국 증시 반등 여부와 외국인 수급에 주목할 필요가 있다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr