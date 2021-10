[e공시 눈에띄네]코스닥-28일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ SNK=갈지휘, 마츠바라켄지 대표이사체제로 변경됐다고 공시.

◆ 선진뷰티사이언스=장항공장 이전으로 인해 안상공장 제품생산을 중단한다고 공시. 생산중과 이전에 따른 매출액 영향은 없다고 밝혀.

◆ 코드네이처=코스닥시장본부는 경영권분쟁소송 지연공시를 이유로 불성실공시법인으로 지정한다고 공시.

◆ 씨티씨바이오=전홍열 단독 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

◆ 디지탈옵틱=운영자금 조달을 위해 제3자배정 유상증자 방식으로 119억원 가량의 자금조달을 결정했다고 공시.

◆ 파크시스템스=삼성전자와 산업용 원자현미경 납품 계약을 17억5000만원 규모로 체결했다고 공시.

◆ 엘비세미콘=3분기 영업이익으로 165억원을 기록해 전년동기대비 64% 성장했다고 공시. 매출액은 10% 증가한 1294억원, 순이익도 68% 늘어난 131억원을 기록.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr