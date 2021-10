대한항공, '항공교통서비스평가' 2년 연속 전항목 최고 등급

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 200 등락률 +0.65% 거래량 1,513,293 전일가 30,800 2021.10.28 14:21 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 전망 대한항공, 美항공사보다 더 탄탄"“솔트룩스” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close 은 국토교통부에서 ‘2020 항공교통서비스평가’에서 모든 평가 항목에 걸쳐 최고 등급을 받았다고 28일 밝혔다.

국토교통부 항공교통서비스평가는 항공사업법 제63조에 따라 항공교통 이용자 보호를 위해 항공사의 정시성, 안전성, 소비자 보호 및 만족도 등을 조사해 평가하는 것으로 국적항공사를 대상으로 해마다 실시하고 있다.

주요 세부 평가 항목은 정시성의 경우 국제선과 국내선의 정시율, 안전성은 회사의 안전문화, 사고발생률, 과징금 부과건 등이며, 소비자 만족의 경우 행정처분과 피해구제 접수 건수 등을 포함한다.

이번 평가에서 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 200 등락률 +0.65% 거래량 1,513,293 전일가 30,800 2021.10.28 14:21 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 전망 대한항공, 美항공사보다 더 탄탄"“솔트룩스” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close 은 2019년에 이어 정시성, 안전성, 소비자 보호 등 3개 항목에서 최고 등급인 ‘A(매우 우수)’를 기록하고, 이용자 만족도 항목에서는 ‘만족’ 평가를 받아 모든 부문에 걸쳐 최고 수준의 항공서비스를 유지하고 있다는 점을 입증했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 200 등락률 +0.65% 거래량 1,513,293 전일가 30,800 2021.10.28 14:21 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 전망 대한항공, 美항공사보다 더 탄탄"“솔트룩스” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close 은 7월 코로나19 상황 속에서도 차별화된 서비스, 차세대 친환경 항공기 도입 등 고객 서비스 제고를 위한 다양한 노력을 인정 받아 한국글로벌 경영협회에서 주관하는 ‘2021년 글로벌고객만족도(GCSI) 우수 기업’ 시상식에서 항공여객운송 서비스부문 17년 연속 1위를 차지한 바 있다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 200 등락률 +0.65% 거래량 1,513,293 전일가 30,800 2021.10.28 14:21 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 전망 대한항공, 美항공사보다 더 탄탄"“솔트룩스” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close 은 코로나19사태 이후 고객의 안전한 여행을 위해 ‘Care First’ 통합 방역 프로그램을 도입, 감염병 예방을 위한 철저한 노력을 기울이고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr