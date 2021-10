아이패밀리에스씨, 상장 첫날 공모가 웃돌아…빠르게 변하는 트렌드 대응 강점

[아시아경제 박형수 기자] 아이패밀리에스씨 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 증권정보 현재가 29,550 전일대비 900 등락률 +3.14% 거래량 3,405,491 전일가 2021.10.28 09:44 장중(20분지연) close 가 코스닥 시장 상장 첫날 강세다.

28일 오전 9시24분 아이패밀리에스씨는 시초가 대비 5.24% 오른 3만150원에 거래되고 있다. 장 중 한때 3만2000원까지 오르기도 했다. 공모가 2만5000원보다 14.6% 오른 2만8650원으로 시초가를 형성했다.

아이패밀리에스씨는 공모를 통해 모은 자금을 브랜드사 투자 및 협업, 코스메슈티컬, 기초, 색조 등 신규 화장품 브랜드 개발 등에 사용한다. 아울러 웨딩 플랫폼 비즈니스 강화, 뷰티 및 패션 플랫폼 확장 등에도 투자해 인터랙티브 브랜딩 기업으로 도약하기 위한 초석을 다질 예정이다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "마케팅과 콘텐츠 제작을 인하우스에서 직접 담당한다는 점에서 경쟁사 대비 차별성을 가진다"면서 "제품 출시 속도 향상은 트렌드가 빠르게 변하는 뷰티산업 내에서 경쟁력을 가진다"고 설명했다.

이어 "2019년도를 기점으로 해외시장에 진출 중인데 올해 국가별 화장품 매출 비중은 일본 50%, 국내 30%, 중국 15%"라며 "일본 향 화장품 매출액 비중이 작년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

