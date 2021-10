외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감

[아시아경제 이민지 기자] 인플레이션 우려와 중화권 증시 부진에 코스피가 하락마감했다.

27일 코스피는 전 거래일 대비 0.77%(23.59포인트) 하락한 3025.49로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.11%(3.25포인트) 내린 3045.83으로 장을 출발한 뒤 오후들어 하락폭을 더 키웠다.. 투자자동향 종합을 보면 개인은 홀로 6134억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 2929억원, 3498억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 의약품(0.48%), 운수장비(0.32%), 서비스업(0.19%) 순으로 상승폭이 컸다. 의약품 중에선 삼성바이오로직스(2.16%)가 3분기 실적 호조세에 오름세를 보였다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 1,000 등락률 -1.41% 거래량 10,057,272 전일가 71,100 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 "스마트공장 혁신을 한 눈에"…삼성전자, '스마트비즈엑스포' 개최코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래백신 확보 위해 물밑서 움직인 이재용…최고위 TF로 대응 close 는 1.41%내린 7만200원에 장을 끝냈다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 414,500 전일대비 2,000 등락률 +0.48% 거래량 495,297 전일가 412,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래 close (0.48%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 1,437,881 전일가 127,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓'상장 대어' 카카오페이를 향한 불안한 시선 close (0.78%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 4,000 등락률 +0.54% 거래량 165,226 전일가 746,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래삼성SDI, 스텔란티스와 배터리 협력 확대순매수 돌아선 外人의 선택은 삼성SDI·SK하이닉스 close (0.54%), 기아(0.24%)는 오름세를 지속한 반면 SK하이닉스(-0.49%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 5,000 등락률 -0.60% 거래량 146,369 전일가 830,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 日 도레이와 헝가리에 분리막 합작법인 설립LG화학, 6400억원 투자해 헝가리 2차전지 분리막 기업 지분 인수 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래 close (-0.60%)은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “인플레이션 압력이 지속되는 가운데 중화권 증시 부진이 부정적인 영향을 미쳤다”며 “테슬라의 상승분 반납에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 5,000 등락률 -0.60% 거래량 146,369 전일가 830,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 日 도레이와 헝가리에 분리막 합작법인 설립LG화학, 6400억원 투자해 헝가리 2차전지 분리막 기업 지분 인수 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래 close 과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 6,000 등락률 -2.33% 거래량 212,803 전일가 257,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 명성 SK어스온 사장 "석유개발서 탄소저장 전문기업으로 사업 확대"SK, 재생원료로 친환경 화학제품 만든다외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close 등 주요 2차전지 관련주들이 하락해 화학 업종이 전반적으로 부진했다”고 설명했다.

같은시각 코스닥지수는 0.28%(2.81포인트) 하락한 1008.95를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.11%(1.15포인트) 오른 1012.91로 출발해 하락전환했다. 투자자동향을 보면 개인과 기관은 각각 931억원, 377억원어치 주식을 샀고 외국인은 791억원어치 주식을 팔았다.

이날 코스닥시장에선 디지털컨텐츠(4.32%), IT소프트웨어(2.49%), 오락·문화(1.73%) 등의 업종 순으로 상승폭이 컸다. 게임과 엔터주 강세가 지속되며 관련 업종의 상승세가 두드러진 것이다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(-1.23%), 에코프로비엠(-0.24%), 에이치엘비(-4.09%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 121,800 전일대비 2,800 등락률 -2.25% 거래량 105,853 전일가 124,600 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래 close (-2.25%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 392,800 전일대비 4,700 등락률 -1.18% 거래량 25,548 전일가 397,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 SK머티리얼즈, 3Q 매출액 24.6% 증가한 3073억원코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓ close (-1.18%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 4,600 등락률 -2.49% 거래량 350,639 전일가 184,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래 close (-2.49%)는 하락했다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,800 전일대비 4,400 등락률 +3.99% 거래량 1,137,861 전일가 110,400 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래 close (3.99%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 1,437,881 전일가 127,500 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓'상장 대어' 카카오페이를 향한 불안한 시선 close 게임즈(6.52%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 168,700 전일대비 7,700 등락률 +4.78% 거래량 2,587,132 전일가 161,000 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 버킷스튜디오, 위메이드와 빗썸 경영 소식에 강세코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래카카오게임즈마저 제친 '위메이드' close (4.78%)는 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr