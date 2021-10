[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대표는 27일 고(故) 노태우 전 대통령의 빈소를 찾아 “북방외교를 개척해 대한민국 시대의 소명을 제대로 완수한 분”이라고 추모했다.

안 대표는 이날 오전 서울시 종로구 서울대학병원 장례식장을 찾아 조문했다. 안 대표는 조문이 끝난 뒤 기자들과 만나 “고인께서는 파란만장한 대한민국의 현대사와 영욕을 함꼐했다”고 말했다.

그는 “고인께서는 1987년 개헌 이후로 당선 된 첫 번째 민선 대통령이었다”며 “소련의 붕괴, 그리고 독일의 통일 등 정말 혼란스러운 국제 정세에도 냉철하게 국제 상황에 대한 분석과 대처를 적극적으로 잘 했다”고 평했다.

이어 “고인을 대신해 5·18 영령들께 무릎 꿇고 참회하신 고인의 가족들에게도 다시 한 번 위로의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

