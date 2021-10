[아시아경제 박준이 기자] 26일 오후 숨진 고(故) 노태우 전 대통령의 사인은 장기간 투병 중 여러 질병이 복합된 숙환이라고 서울대병원이 공식 발표했다.

김연수 서울대학교병원장은 이날 오후 서울대병원 의학연구혁신센터에서 기자회견을 열고 노 전 대통령의 사인에 대해 이같이 밝혔다.

서울대병원에 따르면 노 전 대통령은 다계통 위축증 등 장기간 투병으로 전신이 허약해진 상태에서 여러 질병이 복합적으로 발생해 숨진 것으로 추정된다.

노 전 대통령은 이날 낮 12시45분쯤 서울대병원 응급실에 내원한 후 치료를 받았으나 상태가 악화해 오후 1시46분 사망했다.

