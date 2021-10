尹측 "김어준, 이재명 노골적 '지지'…TBS 떠나 선거캠프로 가라"

김어준 "이재명, 혼자 여기까지 와… 도와줘야 한다"

이낙연 측 "방송 그만두고 李캠프 가면 된다"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 측은 더불어민주당 대선후보 이재명 경기도지사를 공개 지지한 방송인 김어준 씨에 대해 "TBS를 당장 떠나야 한다"고 강조했다.

윤 전 총장 캠프의 김병민 대변인은 25일 논평에서 "친여(親與) 방송인으로 TBS 교통방송 시사프로를 진행하는 김씨가 이 후보를 노골적으로 지지하고 나섰다"고 말했다.

이어 "그는 여당 경선에서 탈락한 이낙연 전 대표 지지자 등에게 '이재명을 도와줘야 한다'며 등을 떠밀었다"며 "그동안 심각한 정치 편향성을 표출하고 왜곡 보도를 일삼던 그의 문제에 대해서는 일일이 열거할 필요도 없지만, 그가 대선을 앞두고 대놓고 여당 후보 선거운동을 하고 나섰으니 그에게 더 이상 방송 진행을 맡길 수 없다"고 주장했다.

그러면서 "1000만 서울시민을 대표하는 오세훈 서울시장은 이재명 후보 공개 지지를 천명한 김씨가 TBS 마이크를 잡고 서울시민과 국민의 판단을 흐리도록 하는 짓을 더 이상 하지 못하도록 분명한 조치를 취해야 한다"고 촉구했다.

김 대변인은 "지난 4·7 서울시장 보궐선거를 얼토당토않은 '생태탕' 선거로 끌고 들어간 김씨의 막가파식 행태를 방치하는 것은 서울시민의 세금을 낭비하는 것임을 서울시는 명심해야 한다"며 "김씨가 마이크를 잡아야 할 곳은 이 지사의 선거캠프인 만큼 TBS를 당장 떠나야 한다"고 강조했다.

앞서 김씨는 전날(24일) 유튜브 채널 '딴지 방송국'에 올라온 '김어준의 다스뵈이다' 라는 영상에서 "이재명은 혼자서 여기까지 왔다. 지금부터는 당신들이 좀 도와줘야 한다"고 말했다.

그는 "돈, 줄, 백으로부터 도움을 받지 않고 자기 실력으로 돌파하는 길로 가는 사람은 어렵고 외롭다. 그 길로 대선 후보까지 가는 사람은 극히 드물다"며 "그래서 이재명이 우리 사회 플랫폼이 될 자격이 있다"고 덧붙였다.

이에 대해 이낙연 전 대표의 선거 캠프에서 공보단장을 맡았던 정운현 전 국무총리 비서실장은 "유력 방송인으로 불리는 김씨가 이 후보를 공개 지지, 호소한 것은 옳지 않다"고 비판했다.

이어 "누구든 자유로이 정치적 의사를 표현할 수 있고 특정 정치인을 지지할 수 있다. 단 언론인은 예외"라며 "정 그리하고 싶으면 방송을 그만두고 이재명 캠프로 가면 된다"고 지적했다.

