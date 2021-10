[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대 인문대학 독어독문학과 신용민 교수가 '올해의 논문상'을 수상했다.

한국독일어문학회는 지난 22일 경북대학교에서 열린 정기학술대회에서 지난 1년 동안 발표된 논문 중에서 독일어 물리적 충격 동사의 목적어 차별표시를 올해의 논문으로 선정해 이 논문의 저자인 경상국립대 신용민 교수에게 상장과 상금을 시상했다.

경상국립대 교학부총장인 신용민 교수는 비교문법 및 언어유형론 분야의 전문가로 세계언어학자대회 논문 발표와 언어학 분야 A&HCI급(예술 및 인문과학논문색인) 최고 학술지인 '링귀스틱스'에 연구논문을 발표했다.

신 교수는 현재 한국연구재단이 지원하는 '비교문법 및 언어유형론' 관련 과업을 수주해 연구를 수행하고 있다.

