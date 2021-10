머스크 "완전 자율주행 SW 베타 버전 오류"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 전기차 업체 테슬라가 최근 배포한 완전 자율주행 소프트웨어(SW) 베타버전에서 오류가 발생해 이전 버전으로 복귀했다고 24일(한국시각) 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.

보도에 따르면 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 전날 트위터를 통해 "완전 자율주행 10.3 버전에서 몇 가지 문제가 발생해 일시적으로 10.2 버전으로 롤백하기로 했다"고 적었다.

보고된 오류는 완전 자율주행 10.3 베타 버전을 활성화했을 때 오토파일 실행이 되지 않는다는 메시지가 나오는 것으로 전해진다.

머스크 CEO는 "내부적으로 10.3 베타 버전에서 신호등이 있는 교차로에서 좌회전을 시도하다 되돌아오는 현상을 발견했다"며 "오류를 개선하기 위해 조건과 변수 데이터를 수집 중"이라고 설명했다.

그는 이어 "이번 롤백은 시험용인 베타 소프트웨어에서 언제든지 발생할 수 있는 사항"이라며 "내부 품질 보증 과정에서 모든 테스트를 하는 것은 불가능하다"고 덧붙였다.

완전 자율주행 10.3 버전은 완전 자율주행 베타 버전을 사용 중인 2000명의 사람들에게 배포됐다. 현재 테슬라는 북미 운전자를 중심으로 ‘안전 점수’(0~100점)가 상위인 사람들을 대상으로만 완전 자율주행 베타 버전을 배포하고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr