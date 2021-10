고창군, 고소독 창출 농업인 집중 육성에 ‘박차’

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 군민들의 고소득 창출을 위한 전략 마련에 나서 관심이 집중되고 있다.

군은 지난 22일 유기상 군수 주재로 관련부서와 읍면장이 참여한 ‘고소득 농축수산인 육성을 위한 전략회의’를 진행했다고 25일 밝혔다.

앞서 민선 7기 군은 한반도 농생명식품수도를 표방하고, 농수축산 부서를 수석국으로 전진배치하며 농생명 살리기에 사활을 걸고 있다.

이번 전략회의는 갈수록 치열해지는 농업경쟁 속에서 지역 농업의 생존전략을 찾고, 고소득 창출 농업인을 집중 육성하기 위해 마련됐다.

군은 고소득 농작물 품종(아열대작물 등)으로 식재 전환과 품목별로 집단화 규모화를 유도한다.

이어 농산물 통합마케팅 활성화를 통해 소규모 개인 농가도 참여시켜 안정적인 농산물 판로 확보를 통해 농가 소득 창출을 도울 계획이다.

염전어가, 양식업, 수산업과 축산분야에서도 연간 소득규모를 더 끌어올리기 위해 경영비용 절감, 기반시설, 마케팅 등 폭넓은 지원을 진행하기로 했다.

유기상 군수는 “고소득 작목 전환, 품목별 기업화, 품질 고급화 등 소득 수준별 맞춤형 육성시책을 계속 추진하고, 규모화조직화를 통한 생산비 절감, 고품질 브랜드 육성 및 안정적 판로 개척 등을 통해 농업 경쟁력을 키워가겠다”고 말했다.

이어 “가공유통판매 등 6차산업 확대와 농·어촌 관광 활성화를 통해 농외소득도 확대해 농가소득을 높여가겠다”고 덧붙였다.

