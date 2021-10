▲ 이상근씨 별세, 김영배(더불어민주당 국회의원)씨 장인상 = 23일 오전, 고려대 안암병원 장례식장 303호, 발인 25일 오전 7시, 장지 인천광역시립 승화원.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr