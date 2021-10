[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주서부경찰서(서장 윤주현) 여성청소년과는 22일 오전 광주아동보호전문기관 1층 회의실에서 서구청 등 유관기관과 함께 아동학대 즉각 분리제도 시행에 대한 추진사항 등에 대해 논의했다.

