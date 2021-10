[아시아경제 지연진 기자] 차백신연구소 차백신연구소 261780 | 코스닥 증권정보 현재가 14,400 전일대비 2,700 등락률 +23.08% 거래량 28,164,752 전일가 2021.10.22 10:28 장중(20분지연) close 가 22일 코스닥 시장 상장 첫날 25% 가까이 급등하고 있다.

차백신연구소는 이날 오전 10시13분 기준 시초가 대비 24.36% 상승한 1만4550원에 거래되고 있다. 이날 시초가는 공모가(1만1,000원) 보다 6.36% 높은 1만1,700원에 형성됐다.

차백신연구소는 일반투자자 대상으로 진행된 공모 청약에서 2289억원의 청약증거금을 모았다. 청약경쟁률은 42.1 대 1이었다.

차백신연구소는 자체 개발한 면역증강플랫폼 기술을 활용해 차세대 백신과 면역치료제를 개발하는 바이오 기업이다. 면역증강제란 면역증강 및 항원전달 기능을 통해 백신 항원에 대한 면역반응을 증가시키는 백신 첨가물이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr