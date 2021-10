[포토] 양천 ‘논에서 놀자!!’ 가을걷이 벼 베기 체험하는 아이들의 모습

[아시아경제 박종일 기자] 21일 오전 양천구(구청장 김수영) 신트리공원에서는 수확의 계절 가을을 맞아 어린이들과 함께 도심 속 전통 벼 베기 체험행사인 ‘논에서 놀자’가 진행됐다.

이날 어린이들은 신트리 꼬마농부학교 운영강사의 지도에 따라 벼 베기, 벼 훑기, 탈곡 등을 체험, 텃밭에서 고구마, 배추, 무 등의 수확, 관찰을 실시했다.

