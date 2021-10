한진, UN 국제친환경 인증 GRP 최우수등급 획득

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 35,100 전일대비 300 등락률 -0.85% 거래량 25,878 전일가 35,400 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 한진그룹 일우재단, '제12회 일우사진상' 공모[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일㈜한진, 3분기 잠정실적 전 분기 比 영업익 20%↑ close 은 유엔 자발적공약 국제친환경 인증인 GRP(기후변화 대응 및 플라스틱 저감 국제기준)에서 친환경 물류활동의 성과를 인정받아 최우수 등급(AAA)을 획득했다고 18일 밝혔다.

GRP는 유엔과 민간분야의 자발적 공약으로 시작된 국제환경 인증제도다. 평가 분야는 인프라 산업(석유·화학, 에너지, 건설·플랜트), 패션·의류, 유통·물류, 식품·음료, 뷰티·화장품, 프랜차이즈 식품·관광시설 등 6 개 산업군이고, 등급은 최우수인 AAA 부터 AA+, AA, AA- 단계로 구성돼 있다.

한진은 전기 택배차, 친환경 엔진오일, 친환경 날개박스 및 유니폼 등 녹색물류 실천과 업사이클링 플랫폼 운영, 사내 제로웨이스트 챌린지 등 사회적 문제 해결과 환경보호에 대한 중요성 인식 내재화 및 확산을 위한 노력을 지속해 좋은 평가를 받았다.

한진 관계자는 "기후변화 대응을 위한 다각적인 친환경 물류 활동을 인정받아 최우수등급을 획득하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 수송보국의 창업이념으로 기후변화에 적극 대응하여 녹색물류를 선도하고, 이러한 노력이 사회 전반에 확산될 수 있도록 ESG 경영을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

