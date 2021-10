이재명 "대장동에 일부 직원들 연루 사과"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사가 대장동 개발이익을 100% 환수하지 못한 데 대해 사과했다. 또 자신이 지휘하던 일부 직원들이 이번 대장동 사태에 연루된 데 대해서도 고개를 숙였다.

이 지사는 18일 수원 경기도청에서 진행된 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 "제가 인사권자 입장에서 이 도둑들 물건을 되찾아 온 과정에 여러 사람들이 동원됐는데, 그 중 일부가 저의 기대에 반해서 도둑들과 연합을 했을 거라는 문제 제기가 있다"며 "제가 인사를 잘못한 거, 지휘하고 있는 직원 일부가 오염이 돼 부패에 관여한 점에 대해서 진심으로 사과한다"고 밝혔다.

나아가 "(모든 국민들이)집값 때문에 얼마나 고통받고 부동산 불로소득 때문에 일할 맛 안 나고 있는데,(여기에 대장동 사태까지 겹쳐)소외감, 배제감 느끼고 분노 생기겠느냐"고 반문한 뒤 "저는 막기 위해서 나름 노력했지만 어쨌든 100% 환수하지 못한 것은 저의 부족함"이라고 유감을 표시했다.

이 지사는 특히 "앞으로는 국민의힘이나 정치 세력이 일방적으로 막아서 공공개발 못하는 상황이 없도록 제도도 만들고, 또 개발이익도 완전 환수해 부동산 불로소득으로 인해 국민들이 실망하지 않도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr