[특징주]위메이드, 4거래일 연속 상승세…미르4 흥행 기대감

[아시아경제 이선애 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 123,200 전일대비 2,900 등락률 +2.41% 거래량 852,316 전일가 120,300 2021.10.18 09:46 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 가 강세다. 4거래일 연속 상승하면서 18일 52주 신고가도 경신했다 이는 게임 ‘미르4’의 글로벌 흥행에 따른 것이다. 최근 4거래일 간 주가 상승률은 40%를 육박하며 이 기간 시가총액은 4조원을 돌파했다.

이날 오전 9시27분 현재 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 123,200 전일대비 2,900 등락률 +2.41% 거래량 852,316 전일가 120,300 2021.10.18 09:46 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 는 전거래일 대비 6.07% 오른 12만7600원에 거래되고 있다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 123,200 전일대비 2,900 등락률 +2.41% 거래량 852,316 전일가 120,300 2021.10.18 09:46 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 는 지난 13일부터 이날까지 4거래일 연속 오름세를 보이며 이 기간 40%에 육박하는 상승률을 보이고 있다. 장 초반 12만9400원까지 치솟으며 52주 신고가도 새로 썼다.

위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 123,200 전일대비 2,900 등락률 +2.41% 거래량 852,316 전일가 120,300 2021.10.18 09:46 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 의 주가 상승은 자사의 게임 미르4의 글로벌 흥행 덕분이다. 최근 미르4의 글로벌 버전 동시접속자 수는 80만 명을 돌파했고 운영 서버 개수도 152개로 늘어났다. 특히 미르4에는 블록체인 기술을 적용, 게임을 하며 돈을 버는 ‘플레이 투 언’ 시스템을 탑재하고 있어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 123,200 전일대비 2,900 등락률 +2.41% 거래량 852,316 전일가 120,300 2021.10.18 09:46 장중(20분지연) 관련기사 삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 는 블록체인·메타버스 등 신기술과 관련된 기술 기업으로도 투자자들의 관심을 모으고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr