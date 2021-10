[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오전 문화의 날을 맞이해 영등포 문화도시 특성화 사업이 추진되고 있는 여의도 샛강생태공원을 찾았다.

이날 채 구청장은 샛강 시민실험모임인 ‘프리즈미’ 청년들을 만나 커뮤니티 아트 프로젝트 등 샛강 환경 개선을 위한 활동들에 대해 이야기 나눈 후 마을해설사, 영등포 수변탐사대원과 함께 여의교 하부에서부터 샛강생태공원 일대를 걸으며 수변 문화 활성화를 위한 다양한 의견들을 공유했다.

채 구청장은 "사람과 자연, 문화가 한데 어우러지는 문화도시 영등포를 만들기 위해 다양한 사업 발굴과 운영에 최선을 다하겠다"고 전했다.

