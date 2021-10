후지필름코리아, 설립 10주년 기념 캐릭터 네이밍 공모 이벤트 실시

[아시아경제 구은모 기자] 후지필름코리아가 설립 10주년을 기념해 브랜드 캐릭터를 제작하고, 네이밍 공모 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

이벤트는 다음달 14일까지 공식 홈페이지에서 진행되며, 가장 어울리는 이름을 지은 1명에게는 프리미엄 컴팩트 카메라 X100V가 제공되며, 응모한 이름은 향후 후지필름코리아 캐릭터의 이름으로 사용된다. 차순위 참가자 3명에게는 브이로그용 미러리스 카메라 X-T200을 제공한다. 이밖에 이벤트에 참여한 100명에게는 후지필름코리아의 캐릭터가 담긴 '퍼 블랭킷'을 제공한다. 최종 당선자들의 캐릭터명은 다음달 22일 홈페이지의 #PLAYWITH에서 발표될 예정이다.

후지필름코리아는 10주년 기념 생일 케이크도 준비했다. 이벤트 기간 내 온·오프라인 직영 매장에서 카메라나 렌즈를 구매하면 케이크 기프티콘을 받을 수 있다. 대상 매장은 파티클, 후지필름 에비뉴엘점, 후지필름 공식 홈페이지와 네이버 브랜드 스토어 등 4곳으로, 기프티콘은 제품 구매 1주일 후부터 순차 발송된다.

임훈 후지필름코리아 사장은 “후지필름코리아가 설립된 지 어느덧 10년이라는 시간이 지났다”며 “다가오는 10년도 고객들과 적극적으로 소통하며 지속 성장가능한 기업으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr