[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ SGC이테크건설 =구리역 더리브 드웰 수분양자에 대한 889억 규모 타인에 대한 채무보증 결정

◆ 인터파크 =2940억 규모 지분 매각 관련 야놀자 우선협상대상자 선정

◆ 신라젠 =대표이사 김상원에서 장동택으로 변경

◆ 에스트래픽 =152억 규모 주주배정 증자 결정

