[클릭 e종목]"에스트래픽, 美 프로젝트 성과로 주목"

유안타증권은 29일 에스트래픽에 대해 올해 상반기 안정적인 실적 성장과 미국 시장에서의 프로젝트 성과로 주목받고 있다고 분석했다.

에스트래픽은 올 2분기 매출액 387억8000만원, 영업이익 39억2000만원을 기록해 전년 동기 대비 각각 12.8%, 18.4% 증가했다. 상반기 누적 매출액은 755억1000만원, 영업이익은 63억3000만원으로 전년 동기 대비 각각 29.0%, 854.0% 늘어났다.

권명준 유안타증권 연구원은 "동사는 분기별 성수기와 비수기가 구분되는 특징을 보인다. 4분기가 성수기이며 1분기가 비수기인데, 올해는 해외 특히 미국향 매출 비중 확대의 영향으로 1분기와 2분기 실적이 유사한 모습을 보이고 있다"고 분석했다.

특히 미국 시장에서 진행 중인 대형 프로젝트가 향후 성장 모멘텀으로 꼽힌다. 권 연구원은 "워싱턴-샌프란시스코의 지하철 Fare Gate 교체사업을 진행해 기술력과 구축기간이 짧다는 장점을 확인했다"며 "향후 발생되는 교체사업에서도 비교우위가 기대된다"고 밝혔다.

에스트래픽은 현재 3개의 주요 프로젝트를 진행 중이다. 첫째, LA Gateway 사업에서 4개 역사 시범사업을 단독으로 진행했으며 이후 16개 역사 역시 단독으로 수주했다. 하반기 중 11개 역사의 추가 발주가 예정돼 있으며, 권 연구원은 "LA는 2026년부터 2028년까지 스포츠 빅 이벤트가 이어지는 만큼 내년에도 추가 발주가 기대된다"고 말했다.

둘째, 뉴욕 Gateway 사업은 올해 하반기 시범역사 구축이 예정돼 있다. 권 연구원은 "경쟁사 대비 빠른 속도로 구축할 예정이며, 워싱턴-샌프란시스코-LA 프로젝트를 통해 레퍼런스를 확보했다"며 "일정기간 테스트 후 업체 선정이 진행될 예정으로 2026년 하반기부터 본격적인 사업 진행 및 매출 발생이 기대된다"고 전망했다.

셋째, 워싱턴 메트로(WMATA) 내 설치된 약 800여개의 발권기(FVM) 중 470여대를 교체하는 WC Vending Machine 사업도 주목된다. 권 연구원은 "이 역시 하반기 중 기업 선정 결과가 나올 것으로 예상된다"고 덧붙였다.





장효원 기자



