與 당무위, 이낙연 캠프 ‘무효표 논란’ 이의제기 수용 않기로 (상보)

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 13일 당무위원회를 열고 ‘무효표 논란’을 일으킨 특별당규에 문제가 없다고 최종 결론을 내렸다.

고용진 수석대변인은 이날 당무위가 끝난 뒤 기자들과 만나 “오늘 민주당 당무위원회는 지금까지 중앙당 선거관리위원회와 최고위원회가 해당 당규에 대해 결정한 것을 추인한다”며 이같이 밝혔다.

앞서 이낙연 전 대표 측은 지난 11일 대선 후보 경선 중도 사퇴자가 얻은 표를 무효 처리키로 한 당 선관위 결정이 잘못됐다며 공식으로 이의를 제기했다. 무효표를 포함하지 않으면 이재명 후보(현 경기도지사)의 득표율이 과반을 넘지 않아 결선 투표를 진행해야 한다고 주장했다.

고 수석대변인은 “다만 향후 해당 당규에 대한 해석에 논란 여지가 없도록 개정하기로 의결했다”고 밝혔다.

이어 “이낙연 캠프 의원들은 그간 제기했던 기반 하에서 당위성 강하게 이야기를 했다”며 “여러 의견을 들었지만 민주당이 향후 대선에서 단합해서 가자며 모든 점을 극복하고 결정하는 것이 옳다는 취지 아래 의결했다”고 말했다.

