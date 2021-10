[아시아경제 문혜원 기자] 교촌치킨이 SKT T멤버십 고객을 대상으로 교촌치킨 4000원 할인 쿠폰을 제공하는 '티데이(T Day)' 프로모션을 실시한다고 13일 밝혔다.

프로모션은 SKT 멤버십 회원 누구나 참여 가능하며, 교촌치킨 메뉴를 4000원 할인 받아 즐길 수 있다. 행사 제품은 신제품 발사믹치킨을 포함해 교촌 오리지날, 레드 오리지날, 반반 오리지날, 허니 오리지날, 신화 오리지날, 리얼후라이드 7종이다.

할인 쿠폰은 T멤버십 앱에서 이날 단 하루 발급 받을 수 있다. 다운 받은 쿠폰은 오는 17일까지 교촌치킨 주문앱에 로그인한 뒤 쿠폰 번호를 등록하면 사용 가능하다. 단 교촌치킨 주문앱 포장 주문 시에만 적용되며, 방문 포장 및 전화 주문은 제외된다.

