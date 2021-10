KT, 디즈니+와 손잡는다 "모바일 제휴 계약"

6개 핵심 브랜드 콘텐츠 제공

내달 12일 디즈니+ 출시 맞춰

신규 무선 요금제 준비

[아시아경제 차민영 기자] 내달부터 KT 고객들도 스마트폰으로 온라인동영상서비스(OTT) '디즈니플러스(+)'를 감상할 수 있게 된다.

KT는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 모바일 제휴 계약을 체결 했다고 13일 밝혔다. 제휴 콘텐츠는 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 스타 등 월트디즈니의 6개 핵심 브랜드 콘텐츠다.

KT는 이번 제휴를 통해 다음달 12일 디즈니+의 국내 서비스 시작 시점에 맞춰 신규 무선 요금제를 출시할 계획이다. 구체적인 모바일 서비스 플랫폼은 논의 중에 있으나 모바일 어플리케이션(앱) 형태가 유력하다.

디즈니+는 디즈니 영화와 TV프로그램부터 월트디즈니 스튜디오의 최신작, 스타 브랜드를 통해 제공되는 ABC, 20세기텔레비전, 20세기스튜디오, 서치라이트픽처스가 제작한 작품들까지 폭넓은 콘텐츠를 보유하고 있다.

KT는 디즈니+와의 제휴를 기념해 고객 이벤트도 진행한다. 전국 KT 매장 및 홈페이지를 통해 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 푸짐한 경품을 제공한다. 자세한 사항은 KT 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

KT는 향후 디즈니+와 올레tv 서비스 제휴를 위해 다각적인 협의를 진행할 계획이다.

박현진 KT 커스터머전략본부장 전무는 "디즈니+와의 협업을 통해 고객들의 콘텐츠 선택권이 넓어졌다"며 "앞으로도 KT는 고객들이 다양한 콘텐츠를 편리하게 접하고 양질의 서비스를 제공받을 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.

