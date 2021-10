[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] LG화학이 연이어 화재가 발생한 전기차 볼트의 배터리 교체 비용을 최대 19억달러 부담하기로 했다고 제너럴 모터스(GM)이 12일(현지시간) 발표했다.

GM은 볼트의 배터리 교체 비용이 20억달러로 추정된다면서 추산했다. GM의 발표대로라면 배터리 교체 비용 대부분을 LG화학이 부담하는 셈이다.

GM은 화재가 발생한 볼트 차량이 사용한 배터리가 LG의 한국 공장과 미시간 공장에서 제조됐다고 지목해왔다.

GM은 희귀한 제조 결함으로 인해 화재 위험이 증가한다고 주장하며 배터리 전면 교체를 예고한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr