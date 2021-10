[아시아경제 강주희 기자] 건설주택포럼(회장 한정탁)이 '새 정부에 바란다'는 주제로 정기 세미나를 개최한다.

세미나는 오는 18일 오후 2시 건설회관 2층 중회의실에서 진행한다. 정부 방역시책에 따라 49명만 참석할 수 있으며, 실시간 유튜브로 중개될 예정이다. 이번 세미나는 한국주택협회(상근부회장 김형렬)와 한국부동산산업학회(회장 조인창)가 공동주관한다.

발제는 허윤경 한국건설산업연구원 박사, 김성진 명지대 부동산 대학원 교수가 맡는다. 토론 좌장은 윤주선 홍익대 교수이며, 장용동 아시아투데이 대기자, 김덕례 주택산업연구원 박사, 이재순 호서대 교수, 이우진 법인이레 박사, 홍록희 DL이앤씨 상무 등이 패널로 참여한다.

