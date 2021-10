개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도가 이어지는 가운데 코스피와 코스닥지수 오후에도 모두 내림세를 보이고 있다.

12일 오후 1시 50분 코스피는 전 거래일 대비 1.25%(37.03포인트) 하락한 2919.27을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.21%(6.07포인트) 하락한 2950.22로 장을 시작한 뒤 오후에도 내림세를 이어가고 있다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 77578억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 5830억원, 1978억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 26,000 등락률 +3.40% 거래량 395,059 전일가 764,000 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속LG화학, 미국·유럽 테크센터 설립…글로벌 고객 밀착 지원 강화 close (3.14%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 4,000 등락률 +0.48% 거래량 66,319 전일가 830,000 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만 close (0.12%)를 제외하곤 모두 내림세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 2,300 등락률 -3.22% 거래량 22,928,827 전일가 71,500 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 外人 팔자에 '6만전자'로… 증시 불안 여전드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株![단독]다원시스, 삼성전자 지분 투자 받는다…전략적 파트너 등극 close (-3.08%), SK하이닉스(-1.91%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 14,500 등락률 -3.73% 거래량 621,183 전일가 388,500 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 [단독]“쿠팡 비켜”…네이버·CJ, 물류센터 AI 이어 ‘디지털트윈’ 도입한다"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-4.12%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 3,500 등락률 -2.98% 거래량 3,134,157 전일가 117,500 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close (-2.98%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 663,000 전일대비 23,000 등락률 -3.35% 거래량 317,815 전일가 686,000 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속[클릭 e종목] "최고의 3Q 보낸 에코프로비엠…사상 최대 분기 실적 전망" close (-3.5%) 등은 이날 내림세를 지속하고 있다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.49%(14.16포인트) 하락한 938.95를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.21%(1.99포인트) 떨어진 951.12로 출발했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 2333억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 2009억원, 271억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 188,300 전일대비 5,600 등락률 +3.07% 거래량 647,418 전일가 182,700 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (2.96%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 2,600 등락률 +2.95% 거래량 616,223 전일가 88,000 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (2.95%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 66,000 전일대비 700 등락률 +1.07% 거래량 430,240 전일가 65,300 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’ close (0.31%)는 상승했고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 1,800 등락률 -2.02% 거래량 629,340 전일가 89,000 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (-3.15%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 420,300 전일대비 2,900 등락률 -0.69% 거래량 199,840 전일가 423,200 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속[클릭 e종목] "최고의 3Q 보낸 에코프로비엠…사상 최대 분기 실적 전망" close (-1.25%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,450 전일대비 3,550 등락률 -6.83% 거래량 1,185,413 전일가 52,000 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (-8.17%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,400 등락률 -1.12% 거래량 126,148 전일가 124,900 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 "바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close (-2.32%) 등은 내렸다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “테이퍼링 임박과 인플레이션 압박 등으로 인한 안전자산 선호 심리 확대로 원·달러 환율은 장중 1200원을 돌파했다”며 “반도체 업황 부진 전망에 따라 외국인이 전기·전자 업종을 집중 매도함에 따라 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 2,300 등락률 -3.22% 거래량 22,928,827 전일가 71,500 2021.10.12 14:16 장중(20분지연) 관련기사 外人 팔자에 '6만전자'로… 증시 불안 여전드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株![단독]다원시스, 삼성전자 지분 투자 받는다…전략적 파트너 등극 close 는 7만원 선을 하회했다”고 말했다.

