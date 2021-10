셀트리온, 항암제 아바스틴 복제약 'CT-P16' 유럽 품목허가 신청

[아시아경제 이민우 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 9,500 등락률 -4.24% 거래량 372,631 전일가 224,000 2021.10.12 10:37 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 항암제 '아바스틴' 바이오시밀러 유럽 허가 신청외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close 은 지난 8일 유럽의약품청(EMA)에 항암제 아바스틴의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)의 품목허가를 신청했다고 12일 공시했다. 셀트리온 측은 "확보된 임상 데이터를 기반으로 각국 규제기관과의 지속적인 논의를 통해 국가별 허가를 신청할 예정"이라고 설명했다.

