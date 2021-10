파리바게뜨, ‘김연경 세트’ 사전예약 시 포토카드 증정

[아시아경제 문혜원 기자]파리바게뜨가 김연경 포토카드 사전예약 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

파리바게뜨는 오는 12일부터 14일까지 해피앱을 통해 ‘김연경 세트’를 사전 예약 구매하면 랜덤으로 구성된 김연경 포토카드를 제공한다. 1세트 기준 포토카드 4종씩 제공되며, 18일 이후 선택한 매장에서 수령 가능하다.

포토카드는 배구 황제 김연경 선수의 멋진 스파이크 모습부터 식빵언니의 익살스러움 등 다채로운 모습을 담은 이미지 10종으로 구성됐다. 포토카드 뒷면에는 김연경 선수의 애칭과 사인을 담았으며 유니폼과 등번호를 그대로 구현한 포토카드 봉투도 함께 제공해 소장 가치를 높였다.

김연경 세트는 김연경 선수가 선택한 상미종 생식빵을 포함해 다양한 베이커리와 음료로 구성됐다. 종류는 ▲상미종 생식빵과 땅콩크림빵, 찰옥수수 소보루 크림빵 등 김연경 선수의 생년인 1988년을 연상케 하는 제품들로 구성된 ‘응답하자 1988’ ▲상미종 생식빵과 시저치킨렌틸콩샐러드, 아침엔후레쉬우유로 구성된 ‘오늘도 연모닝’ ▲상미종 생식빵과 함박스테이크 파스타로 구성된 ‘나 홀로 집에’ 등이다.

이번 행사는 사전 예약 구매 고객을 대상으로 선착순 한정 진행되며, 자세한 행사 내용은 홈페이지와 해피앱에서 확인할 수 있다.

