"선물 숨겨 뒀어" 으슥한 그곳엔 칼든 남친 친구가…사망 보험금 노린 10대 일당

살인 미수 보험설계사 A군, 사망 보험금 노리고 거짓 연애...친구 2명과 치밀한 '계획 범죄'

[아시아경제 김소영 기자] 사망 보험금을 타기 위해 거짓 연애를 하다 '이벤트를 해주겠다'는 거짓말로 동갑내기 여자친구를 유인해 살해하려다 미수에 그친 10대 일당의 사연이 알려지면서 파문이 일고 있다.

10일 전남 화순경찰서는 살인 미수 혐의로 A(19)군 등 3명을 붙잡았으며 곧 구속영장을 신청할 계획이라고 밝혔다. 경찰에 따르면 A군 등 모두 3명은 지난 9일 오후 11시쯤 화순군 북면 백아산 인근 펜션에 함께 놀러 온 여자친구 B(19) 양을 죽이려고 한 혐의를 받고 있다.

연합뉴스 보도에 따르면 당시 A군은 B양에게 특별한 이벤트를 준비했다며 펜션에서 약 1km 떨어진 특정 지점에 선물을 숨겨뒀으니 혼자 가서 찾아오라고 제안했다.

이에 B양은 홀로 펜션을 나섰지만, 목적지까지 가는 길이 어둡고 무서워 주저하는 마음에 다시 펜션으로 돌아온 것으로 알려졌다. 하지만 A군은 계속해서 "이벤트이니 꼭 혼자 가야 한다"며 B양을 다시 밖으로 내보냈다.

결국 B양은 A군이 말한 지점에 다다랐지만, 그를 기다리는 건 특별한 선물이 아닌 흉기를 든 A군의 친구 C(19)군이었다. C군은 홀로 찾아온 B양을 발견하고 다짜고짜 흉기를 휘둘렀다.

다행히도 이 과정에서 C군이 휘두르던 흉기가 부러졌고, B양은 그 틈을 타서 펜션 방향으로 도망가기 시작했다. 이때에도 C군은 도망가는 B양을 뒤쫓아가 목을 조르는 등 살해를 위한 행위를 반복했다.

전력을 다해 발버둥 쳐 C군에게서 벗어난 B양은 겨우 인적이 있는 곳까지 도주했다. B양의 비명을 들은 주변 사람들의 신고로 현장에 출동한 경찰은 감쪽같이 사라진 C군의 행방을 쫓다 A군이 몰고 온 외제 차량 트렁크에서 C군을 발견했다. 결국 A군도 현장에서 체포됐다. B양은 사건 이후 곧바로 병원으로 옮겨져 다행히 목숨을 구한 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 이는 B양의 사망 보험금을 노린 계획범죄였던 것으로 드러났다. 보험 설계사인 A군은 지난 5월 채팅 앱을 통해 B양을 알게 됐다. 그는 처음부터 여자친구를 사귀려는 목적이 아니라 살인을 해 사망 보험금을 타내기 위한 것이었다.

A군은 보험금을 타서 자신이 몰고 다니던 외제 차량의 할부금을 갚으려 했던 것으로 알려졌다. 이를 위해 A군은 5개월여간 B양과 교제하면서 B양 명의로 보험을 들어놓고 보험금 수령인을 자신으로 지정해뒀다.

보험 효력이 발생할 때까지 A군은 B양과의 거짓 연애를 지속하면서 친구 2명과 함께 치밀하게 범행을 계획했다. A군이 커플 이벤트를 가장해 B양을 약속된 곳으로 보내면, C군이 미리 기다리고 있다가 살해하고 D(19)군이 자신의 차량으로 도주를 돕는다는 계획이었다.

하지만 범행 당시 C군이 도주하려고 했을 때 알 수 없는 이유로 D군의 차량 바퀴에 구멍이 나 운행할 수 없었고, 결국 도주 수단을 잃어버리게 된 C군은 다급한 마음에 A군 차량 트렁크에 숨은 것이다.

한편, 경찰은 현장에서 A·C군을 체포하고 이어 순천으로 도주한 D군을 검거해 이들에 대한 구속영장을 신청할 계획이다.

