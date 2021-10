"생김치 안에 불판에 잘 구운 김치 발견" 부산 갈빗집 음식물 재사용 논란

[아시아경제 황수미 기자] 부산의 한 갈빗집에서 반찬으로 나온 생김치 사이에 구운 김치가 있었다는 주장이 나와 반찬 재사용 논란이 일고 있다.

8일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '부산 수영구 음식 재사용 갈빗집 공유합니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 "나름 동네에서 유명한 갈빗집인데 아무래도 먼저 공유해야 피해자가 더 없을 것 같다"며 말문을 열었다.

그러면서 "오늘 일 때문에 늦은 점심으로 이곳에서 정식을 주문했다"며 "정식은 불판을 사용하지 않는다. 큰 쟁반에 모든 음식이 다 조리돼서 나온다"고 설명했다.

이어 A씨는 반찬으로 나온 생김치 안에서 불판에 잘 구워진 구운 김치를 발견했다고 주장했다. 그는 "누군가가 갈비 먹다가 고기 기름을 이용해 노릇노릇 살짝 태워 가며 잘 구웠으나 외면당한 김치인 것 같다"며 "밥을 몇 숟가락 먹었는데 급 메스껍고 엊그제 먹은 것까지 막 올라오더라"고 토로했다.

또 A씨는 "사장님을 불러서 얘기하니 '그럴 리 없다. 새 음식이다'라고 잡아떼셨다"면서 "너무 황당해서 일단 사진 찍고, 계산하려니 극구 돈을 안 받으신다고 하셔서 계산은 못 했다"고 했다.

A씨에 따르면 가게 사장은 끝까지 A씨를 따라와 붙잡고 "한 번만 봐달라"고도 했다. 그러나 A씨는 "이런 식당은 꼭 처벌받아야 한다고 생각한다"며 "다른 것도 아니고 코로나 시국에 이건 진짜 너무하다"고 분통을 터뜨렸다.

이 사연을 접한 누리꾼들은 "요즘 같은 시국에 재사용이라니. 엄벌해야 한다", "반찬 아껴서 얼마나 번다고", "강하게 처벌해야 한다", "정말 이해가 안 간다", "저 식당은 단골 잃었다" 등의 반응을 보였다.

한편 앞서 부산에서는 깍두기와 어묵탕 국물 등을 재사용한 식당이 알려져 논란이 일었던 바 있다.

이에 부산시 특별사법경찰과에서 지난 3월11일부터 4월21일까지 식당 2520곳을 남은 음식 재사용에 대해 중점적으로 단속한 결과 총 31곳의 업소가 적발됐다.

적발된 업소는 남은 음식 재사용 14곳, 유통기한 경과 제품 사용보관 등 8곳, 원산지 거짓·미표시 4곳, 위생 불결 5곳 등이다. 부산시가 단속을 벌인 식당 2520곳은 음식 재사용 관련 시민 제보가 들어온 식당과 '맛집'으로 선정된 유명 식당들이었다.

