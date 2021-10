KT, '아이폰13' 공식 출시… "2030에 인기"

[아시아경제 구은모 기자] KT는 8일부터 애플의 신형 스마트폰 ‘아이폰13’ 시리즈를 공식 출시하고 개통을 시작한다고 밝혔다.

KT 공식 온라인몰 ‘KT샵’에 따르면 가장 많은 고객의 선택을 받은 모델은 아이폰13 프로(50.8%)이며 ‘아이폰13 프로 맥스’(19.4%)와 아이폰13(16.8%), ‘아이폰13 미니’(12.9%)가 뒤를 이었다.

색상은 ‘시에라블루’(34%), ‘그래파이트’(19%), ‘핑크’(14%) 순으로 높은 선호도를 보였고 남성, 여성 모두 시에라 블루를 제일 많이 선택한 것으로 나타났다. 그 다음으로 인기가 높은 색상은 남성의 경우 ‘그래파이트’이고 여성은 ‘핑크’로 나타났다.

아이폰13과 아이폰13 미니 두 모델에서 가장 많이 선택한 메모리 용량은 ‘128GB’였으며 13프로와 13프로맥스는 256GB가 인기가 높았다.

예약 신청자들의 연령대는 2030세대가 80.6%를 차지해, 젊은 세대에게 아이폰13 시리즈의 관심도가 매우 높은 것으로 나타났다.

KT샵에서 선착순 1000명 한정으로 예약을 진행한 '미드나잇배송'은 시작 30분 만에 마감됐다. 미드나잇배송은 공식 출시일 8일 0시부터 1시간 내에 배송해주는 서비스다.

KT '아이폰 마니아(KT에서 아이폰 시리즈 4회 이상 기변한 사람)'를 대상으로 준비한 혜택 이벤트는 1300명 한정으로 추첨해 진행됐다. 당첨된 고객들은 출시 당일 받을 수 있는 배송 서비스(미드나잇배송, 당일도착택배)와 함께 맥세이프 충전기, 고속충전 어댑터 등 아이폰 고객들이 선호하는 애플 정품 액세서리(8만원 상당)를 받는다.

이에 따라 8일에는 미드나잇배송을 신청한 1000명, 아이폰 마니아 1300명을 합해 총 2300명이 출시 당일에 아이폰13을 손에 쥐게 된다.

한편 KT는 아이폰13 출시와 함께 아이폰 마니아들을 위한 다양한 서비스를 준비했다. ▲에어팟 프로를 무료로 제공하는 '에어팟 초이스' ▲1년 뒤 새 아이폰으로 부담없이 교체할 수 있는 '아이폰13 구독' ▲아이폰뿐만 아니라 아이패드, 애플워치, 에어팟까지 애플 주변 기기를 모두 케어해주는 'i-투게더' 보험을 8일 출시한다. KT 측은 "에어팟 프로를 제공하는 에어팟 초이스 프로모션은 조기 마감될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr