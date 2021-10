GM·GE 희토류 공급 양해각서 체결

[아시아경제 박병희 기자] 제너럴 모터스(GM)와 제너럴 일렉트릭(GE)이 희토류 공급에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다고 주요 외신이 6일(현지시간)

한때 미국 제조업을 대표하는 두 기업이었던 GM과 GE는 향후 전기차와 친환경 에너지 장비 개발에서 협력을 강화할 것으로 예상된다.

GM이 GE의 친환경 에너지 사업 자회사 GE 리뉴어블 에너지와 MOU를 맺었으며 양 사는 희토류 뿐 아니라 마그넷, 구리, 전기강판 공급 과정에서도 협력할 것으로 예상된다.

애초 GM과 GE는 마그넷 공급망 구축을 위한 협력을 논의했으나 논의 과정에서 전기차 관련 소재 전반으로 협력을 확대키로 했다.

GM의 메리 바라 최고경영자(CEO)는 이날 미시간주 워런의 GM 기술센터에서 열린 투자자 행사에서 2030년까지 연 매출을 현재의 두 배인 2800억달러로 늘리고 테슬라를 따라잡아 전기차 시장 1위 업체로 도약하겠다고 밝혔다.

