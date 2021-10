추미애 "김웅 거짓말 드러나...'제보 사주' 아닌 '청부 고발'"

"청부 고발, 공권력을 사유화한 희대의 국기문란사건"

[아시아경제 윤슬기 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이른바 '고발 사주' 의혹 제보자인 조성은(전 미래통합당 선거대책위원회 부위원장)씨와 김웅 국민의힘 의원이 나눈 통화 녹음파일을 복구한 것으로 알려진 가운데 추미애 더불어민주당 대선 예비후보가 "'청부 고발'을 '제보 사주' 의혹으로 둔갑하는 것을 멈추라"라고 목소리를 높였다.

추 후보는 7일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "기억도 나지 않는 다는 김웅 의원의 거짓말이 드러난 것"이라며 "누구보다 깊게 관여한 흔적을 발견할 수 있었고, 기억이 나지 않는다는 말을 믿을 국민은 없을 것"이라며 이같이 말했다.

추 후보는 이어 복원된 녹음파일에서 김 의원이 '우리가 고발장을 써서 보내줄 거니까 남부지검을 고소하라'라고 말한 데 대해 "'우리'가 누구인지 밝혀야 한다"라며 "피해자로 윤석열·김건희·한동훈이 적시된 고발장을 보건데, 김웅이 말하는 '우리'란 그 하수인이 된 김웅 자신과 손준성은 물론 고발로 이득을 볼 위 3인을 가리키는 것이 합리적인 심증일 것이다. 수사 당국은 공범관계를 분명하게 밝혀야 한다"라고 말했다.

추 후보는 또 "'누가' 기획하고 지시한 것인지 밝혀야 한다"라면서 "누군가의 지시, 명령이 없다면 사실상 불가능한 실행이다. 당연히 직속 상관인 윤석열과 관련성을 집중 추궁해야 할 것"이라고 강조했다.

추 후보는 박지원 국정원장이 조씨에게 제보하도록 사주했다는 의혹을 언급하면서 "'제보 사주'라는 희한한 프레임을 들고 나왔고, 공수처는 국정원법 위반 사안으로 (박 원장을) 입건했다"라면서 "국민의힘과 윤석열은 청부고발 사건이 터지자 제보자와 박지원 원장이 만남이 확인되자 앞뒤 재지도 않고 '제보 사주'사건으로 몰아가고 있다. 그러나 제보자 조성은씨의 증언과 뉴스버스의 입장을 보건데 박지원 원장과의 사전 교감 혹은 제보 사주는 성립되기 어려워 보인다"라고 주장했다.

끝으로 추 후보는 "청부 고발은 사정기관이라는 공권력을 사유화한 희대의 국기문란사건"이라며 "'제보 사주'라는 또 하나의 수사 연극에 놀아날 국민은 이제 없을 것"이라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr