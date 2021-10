구몬학습, 유아 학습 ‘나무 시리즈’ 교재 무료체험 이벤트 진행

유아 맞춤 커리큘럼 교재·교구로 한글·숫자·영어 쉽게 학습

[아시아경제 김희윤 기자] 교원 구몬학습은 아이의 첫 공부를 쉽고 즐겁게 할 수 있는 유아 학습프로그램 ‘나무 시리즈’ 교재 체험 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

교원에 따르면 이번 이벤트를 통해 소비자는 ‘나무 시리즈’ 각 과목별 교재를 무료로 체험해 볼 수 있다.

유아 학습프로그램 ‘나무 시리즈’는 한글, 숫자, 영어로 구성된 4~6세 유아 대상 학습 프로그램이다. 교재와 교구, 스마트 콘텐츠 등을 활용한 다양한 놀이학습으로 과목별 기초 개념을 쉽고 즐겁게 이해하며 익힐 수 있다.

'한글이 크는 나무'는 한글을 자연스레 익힐 수 있도록 520여개의 애니메이션과 동화 등 스마트 콘텐츠 활동 앱(APP)으로 구성됐다. 교재와 교구를 통한 멀티 연동 학습이 가능한 점이 특징이다.

'숫자가 크는 나무'는 동화와 놀이 교구 활동을 통해 숫자와 수 개념을 쉽고 재미있게 배울 수 있다. '영어가 크는 나무'는 영어를 친근하게 접할 수 있도록 영어 챈트와 율동 활동이 포함됐다. 학습 전 과정은 유아 전문가 교육을 받은 구몬선생님의 1:1 맞춤 관리로 함께 진행된다.

유아 교재 무료체험은 이달 31일까지 진행되며 구몬학습 홈페이지에서 간편하게 온라인으로 신청할 수 있다. 이벤트 기간 내 신청하는 고객 중 500명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 기프티콘 1개를 증정한다.

구몬학습 관계자는 “유아의 첫 공부 방법에 대해 고민중인 학부모에게 구몬 유아학습의 체계적인 커리큘럼을 선보이고자 이번 이벤트를 계획하게 됐다”라며 “아이들의 흥미를 이끌어낼 수 있는 콘텐츠로 구성돼 학습 효과가 높은 유아구몬을 경험해 보길 바란다”고 말했다.

