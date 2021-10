공차코리아, 삼성카드 고객 대상 반값 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아가 7일부터 이틀간 삼성카드와 함께 공차 베스트 메뉴 2종을 반값에 제공하는 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

행사 메뉴는 공차의 베스트셀러인 ‘블랙 밀크티+펄(L)’과 ‘타로 밀크티+펄(L)’로 행사 시간 내 공차 매장에서 해당 메뉴를 삼성카드로 결제하면 50% 할인된 가격으로 음료를 만나볼 수 있다.

일반 삼성카드 외에 삼성페이에 등록한 삼성카드도 동일한 혜택을 받을 수 있지만, 카카오페이, 페이코 등 간편결제는 할인 혜택 적용이 불가능하다.

한 카드당 1일 1회, 2잔까지 할인이 적용되며, 2잔 이상 구매 시 행사 메뉴 중 최고 금액에 할인 적용된다. 행사 기간에 최대 4회까지 혜택을 받을 수 있다.

이번 행사는 카운터 주문 시에만 참여할 수 있으며, 키오스크와 배달 주문 시에는 혜택 적용이 불가능하다. 멤버십 앱 스탬프 적립 및 중복 할인 적용도 불가능하다.

