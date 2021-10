[아시아경제 이선애 기자] KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 55,400 전일대비 1,200 등락률 +2.21% 거래량 348,907 전일가 54,200 2021.10.07 09:57 장중(20분지연) 관련기사 이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다9월 한 달 간 코스피 하락하는 사이…고배당 지수는 5%↑외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도 close 이 7일 상승세다.

주가는 전 거래일대비 1.85% 오른 5만5200원에 거래중이다. 수급이 뒷받침되면서 주가가 상승세를 보이고 있는 것으로 풀이된다. 외국인이 지난달 24일부터 8거래일 연속 순매수 행진을 펼치고 있다.

금리인상 국면의 수혜주로 부각되고 있는 가운데 시장 상황 악화에 따른 방어주 성격도 보유해 투심이 쏠리고 있는 것으로 풀이된다.

특히 높은 자본비율을 바탕으로 배당수익률이 5% 중반까지 전망되며, 내년에는 분기 배당 가능성도 존재한다.

