유승민 측 "윤석열 항문침 전문가 만난 적 없다고 한 것은 '거짓말'"

TV 토론에서 '만난 적 없다' 밝혔던 이병환씨는 6월 행사에서 윤 전 총장 수행



[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 측은 6일 윤석열 전 검찰총장이 방송토론회에서 ‘항문침 전문가’ 이병환씨를 모른다고 한 것은 ‘거짓말’이라고 지적했다.

유 전 의원 캠프의 이수희 대변인은 이날 논평을 통해 "윤 전 총장은 전날 TV토론회에서 유 전 의원이 ‘이병환이란 사람 만나본 적 있느냐? 이상한 특정 부위에 침을 놓는다는 ... 6월 9일 첫 공개 행사에서 윤 전 총장 뒤를 따라다니던 사람 모르냐?’ 질문에 거듭 ‘만난 적 없다. 모른다’고 답했다"면서 "(이 같은) 윤 전 총장의 대답은 거짓말"이라고 주장했다.

이 대변인은 "지난 6월 9일 우당 이회영 선생 기념관 개관식 영상을 보면, 이병환은 윤 전 총장을 밀착 수행하면서 내빈들과 인사를 시키고, 단상에 오르는 윤 전 총장의 옷매무새를 가다듬어 주고, 수시로 얘기를 나누는 장면들에 심지어 경호까지 하는 장면들이 있다"며 "수행을 했는데 만난 적 없다는 건 무슨 해괴한 대답이고, 그때는 윤 전 총장께서 (국민의힘) 입당 전인데다 정식 캠프를 꾸리기도 전이기 때문에 아주 가까운 지인들만이 윤 전 총장 옆에 있을 수 있던 상황인데 모르는 사람이 수행까지 했다는 것"이냐고 꼬집었다.

그는 "이 씨는 자칭 ‘항문침 전문’ 이란 생소한 이력으로 알려져 있고, 그 침술로 기를 불어 넣어준다고 말하고 다녔다고 회자되고 있다"며 "유동 윤 전 총장과 관련해 역술인인지 무속인인지 이런 사람들 이름이 자주 거론되는 이유가 무엇이냐"고 지적했다.

이 대변인은 "윤 전 총장은 무엇을 감추려고 이병환을 모른다고, 만난 적 없다고 거짓말을 했냐"며 "이번에는 진실을 말해야 한다"고 지적했다. 이어 "그동안 윤 전 총장과 캠프에서 보인 대응처럼 ‘기억이 안 나서 착각했다’거나 ‘지지자라고 돕고 싶다고 하길래 그저 하고 싶은 대로 하게 둔 거’라는 식으로 어물쩍 넘어가려 한다면 손바닥 왕(王)보다 더 큰 위기를 겪게 될 것"이라고 경고했다.

특히 이 대변인은 대선 후보 토론에서 거짓말을 한 것과 관련해 "공직선거법 위반일 뿐만 아니라 사퇴를 요구할 수 있는 중대한 사유"라고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr