개인정보위, 결합전문기관 지정준비 안내서 발간

[아시아경제 구은모 기자] 개인정보보호위원회는 7일 결합전문기관 지정준비에 필요한 안내서를 발간했다고 밝혔다.

이번 안내서는 지난 7월 개최한 ‘가명정보 결합·활용 성과 및 규제혁신 보고회’의 후속조치로, 결합전문기관을 준비하거나 준비했던 기업·기관이 지정기준에 대한 구체적인 설명자료가 필요하다는 의견을 제시함에 따라 기획·발간됐다.

이번 안내서에서는 결합전문기관으로 지정 받기를 원하는 신청기업·기관이 신청 준비과정에서 참고할 수 있도록 구성됐으며, ‘가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 고시’의 지정기준별 항목에 대해 준비사항과 참고사항으로 구분한 상세한 설명을 담고 있다.

안내서는 결합전문기관 지정을 준비하는 기업·기관이 개인정보위 또는 지정계획이 있는 관계 중앙행정기관에 신청기업·기관명, 담당자 연락처, 지정신청 예상시기 등을 작성해 요청하면 제공받을 수 있다.

이정렬 개인정보위 개인정보정책국장은 “이번 안내서를 통해 가명정보 결합 전문기관으로 지정받기를 원하는 신청기업·기관의 지정준비가 원활히 이뤄져 전문기관이 확대되기를 기대한다”며 “결합전문기관 지정과 관련한 애로사항을 지속적으로 파악하고 개선해 가명정보 활용 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

