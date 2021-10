남북 통신연락선 정상화 3일째…개시통화 정상 진행

[아시아경제 이지은 기자] 지난 4일 정상화된 남북 통신연락선이 사흘째인 오늘까지도 정상 상태를 유지하고 있다.

통일부는 6일 "오늘 오전 9시 남북공동연락사무소 개시통화는 정상적으로 진행됐다"고 밝혔다.

남북은 매일 오전 9시, 오후 5시에 개시통화, 마감통화를 각각 진행하고 있다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr