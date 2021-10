하태경 "홍준표, 경쟁 후보에 x랄?…막말 본색 여전"

하 의원, 홍 의원에 원색 비난 관련 사과 요구

[아시아경제 이민지 기자] 국민의힘 대권주자인 하태경 의원이 당내 경쟁자인 홍준표 의원이 자신을 향해 막말을 쏟아내고 낙선을 종용하고 있다며 4일 사과를 요구했다.

이날 하 의원은 SNS를 통해 "오늘 홍준표 후보께서 하태경 낙선운동을 하고 다니신다는 제보가 들어왔다. 영상을 찾아서 확인해보니 사실이다. 부산에서도, 경남에서도 '하태경 꼭 떨어뜨려 달라'고 노골적으로 주문했다"며 "체통을 좀 지키시라"고 일갈했다.

녹취록에 따르면 홍 의원은 이날 오전 경남 의창 지역 당원 간담회에서 "이번 4강 투표하실 때 제발 하태경이는 좀 떨어뜨려 주시라. 대선 토론하러 나오면 자기 이야기를 해야 하는데 남의 흠집 잡아서, 흠도 아닌 거 잡아서 뒤집어씌운다"고 말했다.

하 의원은 "가장 큰 이유는 평소 조국을 열심히 비판하신 홍 후보님을 조국수홍으로 몰아붙였다는 것인데, 제 비판을 듣고 '조국 수사 과잉' 주장은 국민의 뜻에 따라 바꾸겠다고 정정하시지 않았나"라며 "제 말을 안 듣고 아직도 조국수홍하고 계셨다면 홍 후보님께 중도층은 더 이상 오지 않았을 것"이라고 말했다.

홍 의원은 전날 부산 진구 당원 간담회에서도 "저놈은 우리 당 쪼개고 나가서 우리 당 해체하라고 X랄 하던 놈"이라며 "토론회가 기분이 좋아야 하는데 어처구니없는 짓을 당하니 머릿속이 꽉 막힌다. 진짜 쥐어패 버릴 수도 없고"라며 당내 경쟁자들을 원색 비난한 것으로 전해졌다.

하 의원은 두 간담회 녹취록을 연달아 공개하며 "좀 나아진 줄 알았더니 막말 본색은 여전하다"며 "자유한국당 시절 선거 참패를 잊고 막말 병이 도졌다"라고 말했다.

그는 "과거 바른정당 시절 제가 자유한국당 해체를 주장한 건 당시 홍준표 대표의 막말 때문이란 건 온 세상이 다 아는 사실"이라며 "막말로 당을 참패의 늪에 빠뜨렸던 사람이 반성은커녕 또다시 막말로 정권교체의 기회까지 날리려 하니 저야말로 참 답답하다"고 꼬집었다.

