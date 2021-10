"반려견 맞춤 혜택" 조선 팰리스, 펫 패키지 시즌2 출시

조선 팰리스, '나이트 아웃 위드 마이 펫' 시즌2 출시

객실 내 펫 전용 식기·목욕 용품 등 세팅

식음 크레딧 제공…반려견과 객실에서 인룸 다이닝도

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 최상급 호텔 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'은 업그레이드 된 혜택으로 반려견과 도심 속에서 휴식을 즐길 수 있는 '나이트 아웃 위드 마이 펫' 패키지 시즌2를 올해 말까지 선보인다고 1일 밝혔다.

이 패키지는 조선 팰리스의 대표 펫 패키지로 도심 속에서 반려견과 즐기는 호캉스에 대한 수요가 증가함에 따라 지난 7월 첫 선을 보였다. 이후 주중, 주말 모두 높은 예약율을 기록하는 등 인기를 끌었다. 조선 팰리스는 해당 패키지를 이용한 고객들의 호응과 다양한 의견을 반영, 반려견 맞춤 혜택을 추가적으로 포함한 시즌2 상품을 리뉴얼 출시한다고 말했다.

패키지는 마스터스 룸 또는 마스터스 스위트 룸 2가지 타입 중 선택할 수 있다. 객실에 반려견을 위한 하울팟의 하울리 하우스와 앤블랭크의 레이어 쿠션, 르크루제의 펫 전용 식기와 푸드 컨테이너, 붐펫의 펫드라이룸에 이어 페스룸 논슬립 폴더블 욕조도 세팅된다.

반려견에게 필요한 웰컴 어메니티 6종과 몰리스(Molly's) 매장에서 이용 가능한 할인권 및 마이독 스테이크 소고기 큐브 상품 교환권 등 쿠폰을 증정한다. 반려견도 투숙객과 함께 인룸 다이닝을 즐길 수 있으면 좋겠다는 고객 피드백을 반영, 하림 더 리얼 퀴진, 퓨리나 덴탈라이프 치석껌을 제공하며 반려견이 반신욕을 할 수 있도록 페스룸 딥클린 배쓰밤 카밍, 스펀지 타월, 펫 티슈, 하울팟 펫 토이도 준비했다.

호텔 입장 시에는 반려견 전용 유모차 '미리미리 라이트 유모차' 대여 서비스를 제공한다.

투숙객을 위한 혜택으로는 조선 팰리스 내 모든 식음 업장 또는 인룸 다이닝으로 사용 가능한 식음크레딧을 준비, 룸 타입 별로 각각 15만원, 20만원을 제공한다. 패키지 이용 가격은 마스터스 룸은 55만원부터, 마스터스 주니어 스위트 룸은 80만원부터(반려견 1마리 동반 투숙 기준)다. 객실당 최대 2마리까지 투숙 가능하며 펫 추가 시 10만원(10% 세금 별도)이 별도 추가된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr