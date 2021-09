"쪽바리 차 양보 안한다" 차량 스티커… "혐오다" vs. "문제없다" 갑론을박

[아시아경제 나예은 기자] 한 차량 뒤편에 붙어있는 스티커 문구를 두고 누리꾼들의 갑론을박이 벌어졌다.

지난 29일 자동차 전문 커뮤니티 '보배드림'에는 '상남자 팰리세이드'라는 제목으로 한 장의 사진이 올라왔다. 해당 사진에는 현대 스포츠다목적차량(SUV)인 팰리세이드 후면에 '쪽바리 차는 양보하지 않는다'는 문구의 스티커가 붙어 있다. '쪽바리'는 일본인을 비하할 때 사용하는 단어이다.

이를 놓고 누리꾼들의 반응은 극명하게 갈렸다. 해당 차주의 행동을 지지하는 의견도 있었으나, 차주의 행동이 차별과 혐오라는 지적도 나왔다.

일부 누리꾼들은 "일본이 역사적인 문제에 사과할 때까지 불매해야한다", "나도 하고싶다", "그러니까 일본 차를 왜 사냐"등의 의견을 남겼다.

반면 다른 누리꾼들은 "반대로 생각하면 어떨 것 같냐", "정말 창피하다", "외국에 있는 우리 국민이 저런 일 당할까 무섭다", "쪽바리는 혐오 표현으로 이를 공공연하게 사용하는 건 용납할 수 없다”, "불매운동과 혐오는 구분했으면 좋겠다"라며 부정적인 반응을 보였다.

한편 '노재팬(No Japan)' 운동은 지난 2019년 7월 일본의 수출규제가 시작된 뒤 격화됐다. 국내에서는 이 여파로 일본산 맥주와 승용차, 화장품, 의류 등 일본 제품의 수입이 급감했다.

