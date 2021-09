정부가 최근 '단계적 일상회복' 방안으로 백신 패스 도입을 논의하고 있는 29일 서울 서대문구 북아현문화체육센터에 마련된 백신접종센터를 찾은 외국인이 백신 접종을 하기 위해 접종실로 이동하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.